Covid-19

A taxa de testagem da população cabo-verdiana à covid-19 atingiu 45%, com quase 245.000 testes realizados desde março, prevendo-se a abertura do sétimo laboratório público na Boa Vista, anunciou hoje o ministro da Saúde.

Ao intervir na primeira sessão parlamentar ordinária de fevereiro, no debate sobre os "Ganhos e desafios do setor da saúde em tempos da pandemia de covid-19", o ministro Arlindo do Rosário recordou que Cabo Verde tinha em março de 2020 um único laboratório, público, não capacitado para analisar as amostras de teste ao novo coronovírus.

As primeiras análises a amostras suspeitas de covid-19, em março, eram processadas em Portugal, mas atualmente, destacou Arlindo do Rosário, o país conta com seis laboratórios públicos para testes de PCR - nas ilhas de Santiago, São Vicente, Fogo e Sal -, além de um laboratório privado, e com a perspetiva de ter mais um, a "curto prazo", na ilha da Boa Vista.