Covid-19

A Comissão Europeia garantiu hoje que irá "trabalhar dia e noite" para assegurar que mais doses das vacinas contra a covid-19 são destinadas à União Europeia (UE), para permitir ritmos de vacinação mais rápidos do que os atuais.

"Estamos a dar o nosso melhor para lutar contra o vírus na UE e em todo o mundo. Está agora claro que só conseguiremos se nos mantivermos unidos. Estamos a lutar contra um inimigo comum e a vacina é a chave. Vamos continuar a trabalhar dia e noite para assegurar a disponibilidade das vacinas", disse a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

Falando na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, sobre a estratégia da UE de vacinação contra a covid-19 após várias polémicas com as farmacêuticas, a responsável vincou que o ritmo de vacinação "pode e deve aumentar" no espaço comunitário, garantindo empenho da instituição "para que isso aconteça nas próximas semanas".