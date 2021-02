Actualidade

O Tribunal da Relação de Lisboa considera que o Benfica pode recorrer da suspensão do processo judicial em que Rui Pinto é suspeito de aceder ao sistema informático e de divulgar emails dos 'encarnados', disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

Em julho de 2020, o Ministério Público (MP) propôs, e o juiz Carlos Alexandre aceitou, a suspensão provisória de cinco processos em que Rui Pinto estava a ser investigado, relacionados com acessos indevido a sistemas informáticos de várias entidades, entre os quais ao do Benfica, na condição de o criador do 'Football Leaks' continuar a colaborar com as autoridades.

Este processo suspenso teve origem numa certidão extraída do processo principal, no qual o Benfica se constituiu como assistente, conhecido como 'caso dos emails', em que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, o então diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, e um comentador da estação televisiva estão acusados de violação de correspondência e de acesso indevido, por divulgarem conteúdos de emails do Benfica no Porto Canal.