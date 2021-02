Covid-19

O número de doentes internados com covid-19 em enfermaria baixou na terça-feira nos hospitais do Centro, mas registou-se um aumento dos internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), informou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

De acordo com o relatório diário, às 23:59 de terça-feira registavam-se 1.138 internados em enfermaria (menos 25 do que na segunda-feira) e 153 em UCI (mais quatro), dos quais 104 ventilados.

Com estes números, a taxa de ocupação nas enfermarias baixou de 85% para 83% e a nas UCI aumentou de 83% para 84%.