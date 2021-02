Actualidade

Uma cidadã angolana, de 40 anos, suspeita de traficar cocaína do Brasil para Angola e que depois era também enviada para a Namíbia, foi detida, anunciou hoje o Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Luanda.

Considerada "rainha da droga", o SIC referiu que a detida é a mulher que "presumivelmente mais droga introduziu no território angolano e namibiano" e que tinha como cúmplice o seu esposo, um cidadão nigeriano de 40 anos, que foi também detido.

Segundo as autoridades policiais, o esquema de tráfico era orientado a partir da residência do casal, no município angolano do Cazenga, um dos mais populosos de Luanda, e desde o Brasil davam as coordenadas, em colaboração com outros membros do grupo.