O Instituto da Conservação e da Natureza e Florestas (ICNF) vai avançar com um projeto de recuperação da Mata Nacional do Choupal, em Coimbra, em zonas afetadas pela tempestade "Leslie", foi hoje anunciado.

As intervenções, anunciadas em conferência de imprensa, devem decorrer até final de março e incidem na poda e corte de 700 árvores, beneficiação de 4,5 hectares de caminhos pedestres e rearborização de algumas áreas da mata com 5.000 espécies folhosas autóctones.

"É um projeto de requalificação impactante para a Mata do Choupal, daí sensibilizarmos as pessoas de que o ICNF está a trabalhar com o propósito de as pessoas passearem neste espaço em segurança", disse a diretora regional do Centro daquele instituto, Fátima Reis.