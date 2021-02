Actualidade

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário caíram 11% em 2020, para 4.643 milhões de euros, mas teriam recuado quase 15% se não fossem as vendas de equipamentos de proteção individual para combate à pandemia, segundo a associação setorial.

"As exportações de equipamentos de proteção individual [EPI] para o combate à covid-19 foram avaliadas em cerca de 189 milhões de euros. Na ausência destes produtos, as exportações do setor teriam sido de 4.453 milhões de euros, ou seja, menos 761 milhões de euros, e a queda teria sido de quase 15% comparando com 2019", refere a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) num comunicado divulgado hoje.

Apesar da ligeira recuperação em dezembro de 2020, em que a quebra homóloga foi de 3% (face aos -6,8% de novembro), o setor dos têxteis e vestuário encerrou o ano passado com uma diminuição acumulada de 11% das exportações, para 4.643 milhões de euros, menos 572 milhões de euros do que em 2019.