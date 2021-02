Actualidade

O setor do retalho totalizou mais de mil milhões de euros de investimento em 2020, sendo a venda de 50% do Fundo Sierra às seguradoras Allianz e Ello por 750 milhões de euros a principal transação, apontou a Savills.

"Em Portugal, no ano de 2020, o segmento de retalho registou mais de mil milhões de euros de volume de investimento. A grande transação do ano disse respeito à venda de 50% do fundo Sierra às seguradoras Allianz e Ello no valor estimado de 750 milhões de euros", indicou, em comunicado, a Savills.

Segundo os dados divulgados pela consultora, no total, foi registado um volume de investimento superior a 120 milhões de euros nas operações de venda de unidades alimentares e 'stand-alones', 99 milhões de euros dos quais em operações 'sale&leaseback' de portfolios de supermercados.