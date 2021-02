Actualidade

As forças de segurança russas realizaram hoje uma grande operação de busca contra as Testemunhas de Jeová, um culto proibido na Rússia e considerado "extremista", indicou o Comité de investigação russo.

Os membros do Comité de investigação, organismo responsável pelos casos criminais mais importantes, do ministério do Interior e dos serviços de segurança (FSB), e ainda membros da Guarda nacional, "conduzem em Moscovo buscas em 16 moradas onde vivem membros desta organização".

Segundo o Comité, foram detidos diversos "responsáveis e membros" das Testemunhas de Jeová, sem mais precisões.