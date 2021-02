Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, disse hoje que o Sporting é favorito para conquistar o título da I Liga portuguesa de futebol, mas lembrou também que o Benfica ainda tem "uma palavra a dizer" nessa disputa.

A conferência de imprensa onde o técnico admitiu o favoritismo dos 'leões' servia de antevisão à partida da Taça de Portugal, na quinta-feira, com o Estoril Praia, mas o atual momento dos 'encarnados' nas restantes competições acabou por dominar a conversa, no Seixal, com Jesus a 'desvalorizar' o discurso "jogo a jogo" de Rúben Amorim.

"Nem tenho dúvidas de que o Sporting é o principal favorito. E isso do jogar jogo a jogo são estratégias, que eu respeito, mas o principal favorito do campeonato, neste momento, faltando ainda muitas jornadas, é o Sporting, por mérito próprio", atirou o treinador dos 'encarnados', que seguem a 11 pontos do histórico rival nessa competição.