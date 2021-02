Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou concurso público para a elaboração do projeto de execução do troço do Itinerário Complementar (IC) 6 entre os nós de Tábua (distrito de Coimbra) e da Folhadosa (distrito da Guarda), foi hoje anunciado.

O concurso público foi publicado em Diário da República na segunda-feira, refere a IP em comunicado.

O projeto a executar engloba o prolongamento do troço existente do IC6 (Catraia dos Poços/Venda de Galizes), com inicio após o nó de ligação de Tábua e término no nó de Folhadosa (concelho de Seia), com ligação à EN17.