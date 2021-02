Actualidade

A Amnistia Internacional (AI) considerou "histórica" a decisão de hoje do Supremo Tribunal do Paquistão de comutar a condenação à morte de dois presos com esquizofrenia.

"Esta decisão histórica do Supremo Tribunal do Paquistão marca um desenvolvimento importante, não apenas para a pena de morte, mas também para a saúde mental", assinala a ativista paquistanesa daquela organização de defesa dos direitos humanos Rimmel Mohydin numa nota divulgada pela AI.

Numa decisão contra uma deliberação anterior e que deve abrir um precedente, a mais alta instância jurídica do Paquistão determinou que a pena capital não deveria ser aplicada nos casos de Kanizan Bibi e Imdad Ali, uma mulher e um homem que passaram respetivamente 30 e 18 anos no corredor da morte.