Actualidade

A inflação homóloga em Moçambique subiu para 4,09% em janeiro, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), passando a fasquia dos 4% que já não era ultrapassada desde 2018.

A tendência de subida da inflação homóloga verifica-se desde agosto de 2020, altura em que se fixou em 2,75%, de acordo com os quadros do INE do Índice de Preços no Consumidor (IPC).

"As divisões de 'alimentação e bebidas não alcoólicas' e de 'bebidas alcoólicas e tabaco', foram em termos homólogos as que registaram maior variação de preços com cerca de 9,14% e 8,47%, respetivamente", nota o boletim.