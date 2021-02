Actualidade

O economista-chefe do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) defendeu hoje que o continente africano pode ser a próxima fábrica do mundo, sem a desvantagem da poluição, aproveitando o acordo de livre comércio.

"África pode ser a nova fábrica do mundo, sem as condicionantes negativas da poluição, uma indústria sem chaminés", disse Hippolyte Fofack durante a conferência virtual "O Caminho de África para a Globalização", organizada pela escola norte-americana de gestão Thunderbird, no âmbito dos Diálogos Globais Thunderbird: Série Africa Edition.

Na intervenção, dedicada às potencialidades do acordo sobre a Área de Livre Comércio Continental Africana (ALCCA), que entrou em vigor em janeiro deste ano e que pretende reduzir as tarifas alfandegárias em todo o continente, Fofack enquadrou o acordo na história do continente, defendendo que a globalização, um processo inevitável e irreversível, não beneficiou África.