As autoridades da Austrália e da Nova Zelândia pediram hoje à população que vive nas costas para se afastar do litoral, pelos riscos de tsunami, depois de um sismo de magnitude 7,5 no Pacífico Sul.

"Contamos que as regiões costeiras da Nova Zelândia sejam expostas a correntes invulgarmente fortes e ao aumento imprevisível das águas", disse a agência de gestão de emergências neozelandesa.

"As pessoas no mar ou no litoral devem voltar para o interior, longe das praias, litorais, portos e estuários", acrescentou a agência.