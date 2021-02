Actualidade

Com o rio Douro a ameaçar galgar as margens da zona ribeirinha do Porto, moradores arregaçaram as mangas para se entreajudar num sobressalto que, dadas as condições meteorológicas e abertura de barragens, poderá durar até ao fim de semana.

Desde o aviso de que, na preia-mar da madrugada de hoje, as águas do rio Douro poderiam subir à zona ribeirinha do Porto, poucos foram os moradores que conseguiram "deitar a cabeça na almofada".