Etiópia

O diretor da Cruz Vermelha etíope afirmou hoje que "80% do estado do Tigray" não se encontra acessível à ajuda humanitária e a fome pode atingir as "dezenas de milhares de pessoas" em dois meses.

"O número atual pode ser um, dois ou três, mas um mês depois pode ser milhares. Dois meses depois, serão dezenas de milhares" de vítimas, advertiu Abera Tola, líder da Cruz Vermelha na Etiópia, numa conferência em Adis Abeba.

Já foram relatados casos de fome, disse ainda o diretor da organização humanitária, e o número de vítimas da fome poderá aumentar muito rapidamente no estado federado do Tigray, palco de uma operação militar do governo federal desde 04 de novembro último.