Covid-19

A Itália registou hoje 12.956 novas infeções por covid-19 e 336 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, enquanto o número de vacinas administradas totaliza 2.712.988.

No último dia houve um aumento notável de casos em relação ao anterior, de 10.630, uma subida superior a 2.500, apesar de o número de testes realizados ter sido muito superior. Nas últimas 24 horas foram feitas 310.994 análises em comparação com as 274.263 de terça-feira.

No total, 2.668.266 milhões de pessoas foram infetadas desde o início da pandemia no país, há um ano.