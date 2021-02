Covid-19

A Guiné Equatorial recebeu hoje 100 mil doses da vacina contra a covid-19 da farmacêutica chinesa Sinopharm, uma oferta do Governo de Pequim para "fortalecer os laços de cooperação" entre os dois países, anunciaram as autoridades de Malabo.

De acordo com informação do gabinete de imprensa e imagem da vice-presidência da Guiné Equatorial, "um carregamento histórico" de 100 mil doses da vacina da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm chegou, na manhã de hoje, ao Aeroporto Internacional de Malabo, tendo sido recebida pelo vice-presidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, numa cerimónia que contou com algumas das mais altas individualidades equato-guineenses.

Na ocasião, o também filho do chefe de Estado, Teodoro Obiang, reafirmou a sua intenção de ser o primeiro a tomar a vacina no país "para dar o exemplo" e sensibilizar para a importância da imunização.