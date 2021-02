Actualidade

O grupo BFF, especializado em gestão de crédito e em serviços financeiros especializados, tinha a receber, no final do ano, 217 milhões de euros em créditos em Portugal, segundo um comunicado hoje divulgado.

Além disso, o grupo, de origem italiana, tinha 248 milhões de euros em créditos adquiridos até setembro do ano passado, um aumento de 42% face ao mesmo período de 2019. Deste valor, 218 milhões são na área da saúde e 30 milhões de euros em outros setores da Administração Pública.

No mesmo comunicado, o grupo deu conta dos resultados consolidados do ano passado, com um lucro líquido ajustado de mais de 97 milhões de euros -1% do que no ano anterior.