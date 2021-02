Covid-19

O secretário-geral adjunto do PS considerou hoje "prematuro" colocar-se a questão de um eventual adiamento das eleições autárquicas, que estão previstas para setembro/outubro, e invocou a "grande mobilização" verificada nas eleições presidenciais de janeiro.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas por José Luís Carneiro no final de uma reunião por videoconferência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias no país para contenção da covid-19.

"Estando nós em fevereiro e a cuidar de renovar o estado de emergência para os próximos 15 dias por causa da covid-19, não compreendemos a razão que leva o doutor Rui Rio a estar já com os olhos postos em setembro ou outubro. Talvez só haja uma única explicação: Talvez o líder do maior partido da oposição esteja com medo de se confrontar com a sua oposição interna quando chegar esse momento" das eleições autárquicas, comentou o "número dois" da direção dos socialistas.