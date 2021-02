Covid-19

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus em Portugal está estimado em 0,77, "um dos valores mais baixos observados até hoje", com Lisboa e Vale do Tejo em "linha com o resto do país", indicou o epidemiologista Baltazar Nunes.

"Nesta fase, o número de novos casos [de infeção pelo vírus SARS-CoV-2)] está a descer. Calculamos um Rt de 0,77, um dos valores mais baixos observados até hoje", referiu o especialista do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Ouvido por videoconferência na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, Baltazar Nunes adiantou aos deputados que se registou uma redução da incidência de novos casos "muito próxima da introdução do primeiro pacote de medidas" para conter a pandemia, a 15 de janeiro.