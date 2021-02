Actualidade

A ministra da Agricultura disse hoje que vão ser criadas as condições para retomar o processo eleitoral da Casa do Douro e que espera para "muito breve" a conclusão do acordo para a regularização das dívidas da instituição.

Maria do Céu Antunes participou por videoconferência na Comissão de Agricultura e Mar, onde falou sobre a reinstitucionalização da Casa do Douro, com sede no Peso Régua, a pedido do grupo parlamentar do PCP.

A lei, que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2020 e foi aprovada na Assembleia da República, reinstitucionalizou a Casa do Douro como associação pública e de inscrição obrigatória e determinava a realização de eleições para os órgãos sociais. No entanto, mais de um ano depois o processo eleitoral continua suspenso.