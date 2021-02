Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 10 fev 2021 (Lusa) - A Mota-Engil celebra um conjunto de contratos no Brasil, nos segmentos de engenharia, construção e de Oil e Gas, no montante total de 97 milhões de euros, foi hoje anunciado.

"A Mota-Engil informa que celebrou diversos contratos relevantes no Brasil nos segmentos de negócio de Engenharia e Construção e de Oil & Gas, mercado em que atua como Mota-Engil e com a sua subsidiária ECB", indicou, em comunicado, o grupo.

Em causa está um contrato celebrado, através da ECB, com a companhia mineira VALE, no valor de 28 milhões de euros, para a execução de trabalhos na Barragem do Torto, nomeadamente, a construção de uma barragem em terra.