Covid-19

Dois casos da variante com origem no Brasil do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, foram detetados na região da grande Lisboa pela Unilabs, disse à Lusa fonte oficial do laboratório.

"A Unilabs detetou, e já notificou as autoridades, a presença de dois casos da variante B.1.1.28 (variante brasileira do vírus SARS-CoV-2)", disse a fonte oficial da Unilabs Portugal.

"Os casos foram detetados na região da Grande Lisboa através de sondas especificas de RT-PCR em amostras de dois indivíduos positivos", acrescentou.