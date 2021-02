Actualidade

O Sporting de Braga empatou hoje 1-1 com o FC Porto, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, com os 'dragões a terminarem a partida com nove jogadores.

Em Braga, o avançado iraniano Taremi marcou o primeiro golo da partida para o FC Porto, aos nove minutos, mas já em período de descontos (90+12) o médio Fransérgio apontou o golo do empate, numa altura em que os 'azuis e brancos' já estavam reduzidos a nove.

A partida ficou marcada pela lesão grave de David Carmo (66 minutos), que abandonou o relvado de ambulância, com Luis Díaz a ser expulso na sequência da jogada. Já em período de descontos, o médio dos 'azuis e brancos' Mateus Uribe também viu o cartão vermelho direto (90+7), pouco antes do empate dos 'arsenalistas'.