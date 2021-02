Covid-19

O Brasil ultrapassou hoje a barreira dos 9,6 milhões de infetados pelo novo coronavírus (9.659.167) e totaliza 234.850 mortes desde o início da pandemia, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

Desse total, 1.330 óbitos e 59.602 infeções foram contabilizadas nas últimas 24 horas, num aumento de 8.116 casos positivos face aos notificados na terça-feira, segundo o último boletim epidemiológico difundido pela tutela da Saúde do Brasil.

O Brasil, com cerca de 212 milhões de habitantes, ocupa a terceira posição mundial na lista de países com mais diagnósticos de covid-19, atrás dos Estados Unidos da América e da Índia, e é a segunda nação com mais mortes em todo o mundo, depois dos Estados Unidos.