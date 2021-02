Covid-19

O México registou 1.328 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 169.760 o número total de óbitos desde o início da pandemia, disseram na quarta-feira as autoridades mexicanas.

O país contabilizou também 11.138 novos contágios para um total de 1.957.889 casos da doença, acrescentaram.

A capital mexicana, Cidade do México, regista 18,4% do número total de mortos no país, indicaram.