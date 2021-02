Actualidade

A Câmara dos Deputados brasileira aprovou na quarta-feira um projeto que dá autonomia ao Banco Central, através do qual deixará de estar vinculado ao Governo e permitirá definir a política monetária do país com total liberdade.

O texto, que já tinha sido aprovado em novembro pelo Senado e que conta com o aval do Governo, será agora submetido à avaliação do Presidente, Jair Bolsonaro, e assim eliminar qualquer tipo de interferência política na entidade.

O apoio da Câmara dos Deputados, por 339 votos a favor e 114 contra, põe fim a trinta anos de discussões sobre a situação do Banco Central do Brasil, que passará a ser um órgão autónomo do Estado, sem qualquer vínculo com o Governo.