Actualidade

A MGM China, que opera dois casinos em Macau, apresentou hoje perdas de 1,37 mil milhões de dólares de Hong Kong (145 milhões de euros) em 2020, devido ao impacto da causado pela pandemia.

Em 2019, a MGM China tinha registado 6,18 mil milhões de dólares de Hong Kong (658 milhões de euros) de EBITDA ajustado positivo (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações).

Contudo, o impacto da pandemia e as medidas para travar a covid-19 na capital mundial do jogo fizeram com que os casinos registassem perdas históricas.