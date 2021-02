Actualidade

A grande aposta do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, nas eleições regionais do próximo domingo na Catalunha recaiu no ex-ministro da Saúde, Salvador Illa, à frente nas sondagens mas com possibilidades escassas de desalojar os independentistas do poder.

A maior parte das sondagens publicadas até agora dão o cabeça da lista do Partido Socialista da Catalunha (PSC, associado ao PSOE) ligeiramente à frente (21-22%) das duas principais formações independentistas que governam coligadas a comunidade autónoma: a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, 20-21%) e o Juntos pela Catalunha (JxC, 19-20%).

O "efeito Illa" das últimas semanas não deixa de ser surpreendente, visto que os socialistas eram até há pouco a quarta força política nesta região, onde em 2017 houve uma tentativa falhada de autodeterminação (independência) que continua a marcar e a condicionar toda a política nacional espanhola.