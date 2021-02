Covid-19

As autoridades de saúde alemãs registaram 10.237 novas infeções devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas e 666 mortes, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na madrugada de hoje.

Na quinta-feira da semana passada, foram contabilizadas 14.211 novas infeções e 786 mortes. O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novos contágios num dia e 1.244 óbitos em 14 de janeiro.

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, em 27 de janeiro de 2020, chegou aos 2.310.233, 2.087.600 pessoas já recuperaram, e o número de mortes pela covid-19 soma agora as 63.635.