Mau Tempo

O comandante da Capitania do Douro, Santos Amaral, disse hoje à Lusa que o leito do rio está mais alto do que é normal, mas já não provoca cheias no Porto, e na Régua a água também desceu "substancialmente".

"A situação melhorou muito desde ontem à tarde [quarta-feira] e durante a noite foi descarregada muita água, portanto, as cotas das albufeiras estão mais baixas. A situação na Régua está francamente melhor e aqui, no Porto, esta madrugada durante a preia-mar a água atingiu um ponto mais baixo do que a preia-mar anterior", afirmou Santos Amaral.

Para a próxima preia-mar, que ocorrerá cerca das 15:00, "não se prevê agravamento", mas o comandante da Capitania do Douro referiu que é necessário avaliar os efeitos que a chuva que se prevê para hoje e na madrugada de sexta-feira terá no volume de água das albufeiras.