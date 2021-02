Actualidade

Os municípios de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Seia e a Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela vão desenvolver o "Festival Cultural da Serra da Estrela", que promove a itinerância cultural no território.

O projeto visa dar continuidade à rede cultural que foi criada entre os municípios e a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) no âmbito da operação "Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela", financiada ao abrigo da Programação Cultural em Rede.

Os municípios que já integram a rede cultural da Serra da Estrela, criada no anterior projeto de programação cultural em rede, propõem-se, em estreita articulação com a CIM-BSE e com os restantes municípios da região, "implementar um novo programa de cultura em rede que permita, por um lado, dar continuidade e consolidar o trabalho desta rede cultural e, por outro, implementar novas iniciativas e ações de programação cultural no conjunto dos cinco municípios, para um período de 18 meses", segundo os promotores.