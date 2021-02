UE/Previsões

A Comissão Europeia voltou a piorar as previsões do crescimento da economia alemã para este ano para os 3,2%, depois de ter apontado para os 3,5% no outono e os 5,3% no verão.

Nas previsões económicas de inverno, hoje divulgadas, Bruxelas aponta para um crescimento de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha este ano e de 3,1% em 2022 (acima dos 2,6% antecipados em novembro), graças ao impulso que deverá ganhar no segundo semestre deste ano.

Em 2020, a contração do PIB alemão será de 5,0%, (uma melhoria face aos -5,6% previstos no outono) após dez anos de expansão, devido à pandemia da covid-19 e às medidas tomadas para a conter.