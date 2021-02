UE/Previsões

A Comissão Europeia prevê que a economia espanhola cresça 5,6% em 2021, o maior aumento da União Europeia, depois de em 2020 ter sido o Estado-membro mais penalizado pela covid-19 com uma queda de 11% do PIB.

Nas previsões económicas de inverno divulgadas hoje, em Bruxelas, o executivo comunitário explica que "o crescimento do PIB em Espanha recuperou fortemente no terceiro trimestre de 2020, após a contração sem precedentes no primeiro semestre do ano".

"A recuperação foi impulsionada principalmente pela procura interna, com um forte aumento tanto do consumo privado como do investimento", acrescenta a Comissão Europeia.