Actualidade

O árbitro Luís Godinho recebeu ameaças de morte após o jogo das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting de Braga e FC Porto, disse hoje à Lusa fonte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Questionada pela Lusa, fonte do Conselho de Arbitragem (CA) indicou que Luís Godinho e a sua família "receberam ameaças de morte durante toda a noite passada, logo após o jogo em Braga" e que as autoridades policiais foram de imediato avisadas e a viagem do árbitro de regresso a casa foi monitorizada pela polícia.

O árbitro fará agora participação junto das autoridades, para tentar encontrar os autores das ameaças, precisou a mesma fonte, que referiu ainda que o CA vai continuar a acompanhar de perto toda a situação.