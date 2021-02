UE/Previsões

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, disse hoje que a economia europeia vai regressar aos níveis pré-pandemia em 2022, ligeiramente mais cedo do que estimado, apesar "do desafio" criado pelo crescimento abaixo do esperado este ano.

"Como a recessão em 2020 não foi tão profunda como se esperava, e graças aos avanços em matéria de vacinas, projetamos agora que a economia da União Europeia regressará ao seu nível de Produto Interno Bruto [PIB] pré-crise já em 2022", declarou Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas na apresentação das previsões macroeconómicas intercalares de inverno, o responsável admitiu porém que situação económica "continua a ser um desafio", numa altura em que a pandemia da covid-19 continua bem presente e a atrasar o ritmo de recuperação económica na União Europeia.