UE/Previsões

A economia francesa deverá crescer 5,5% este ano e 4,4% em 2022, face ao previsto no outono, quando Bruxelas apontava, respetivamente, para os 5,8% e os 3,1%, segundo a Comissão Europeia.

As previsões económicas de inverno, hoje divulgadas pelo executivo comunitário indicam uma contração mais ligeira (-8,3%) do Produto Interno Bruto (PIB) de França em 2020 do que o anteriormente previsto (-9,4%).

Segundo as estimativas de Bruxelas, as medidas de apoio à economia previstas para o primeiro semestre deste ano deverão ajudar a mitigar os efeitos do declínio da atividade, nomeadamente em matéria de emprego.