Actualidade

O presidente do Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau disse hoje à Lusa que os lucros da instituição em 2020 caíram 33% em relação a 2019, ainda assim um resultado sustentando com crescimento do crédito, em ano de pandemia.

Os resultados não caíram mais devido "ao crescimento do crédito", afirmou à Lusa Carlos Álvares, no dia em que o banco apresentou lucros líquidos de 420 milhões de patacas (43,5 milhões de euros).

Por esta altura, no ano passado, o banco registara lucros líquidos de 634 milhões de patacas (65 milhões de euros).