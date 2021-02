UE/Previsões

A economia grega deverá crescer 3,5% este ano, ainda penalizada pelas restrições impostas pela pandemia, e acelerar para 5% em 2022, sobretudo impulsionada pelo consumo privado, segundo as previsões da Comissão Europeia (CE) hoje divulgadas em Bruxelas.

No documento das previsões de inverno, Bruxelas aponta ainda que a contração do Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia tenha atingido os 10% em 2020, agravando a previsão de uma contração de 9% feita em novembro passado nas previsões de outono, devido às novas medidas de contenção da covid-19 implementadas no último trimestre do ano.

"A recuperação de 2,3% (em cadeia) registada no terceiro trimestre de 2020 foi sobretudo impulsionada pela procura interna. A atividade económica no setor dos serviços diminuiu acentuadamente devido ao impacto negativo da pandemia no turismo, enquanto a construção demonstrou alguma resiliência. Mas, com a reintrodução das medidas de contenção durante o quarto trimestre do ano, o crescimento trimestral deverá voltar a ser negativo", refere.