UE/Previsões

A previsão da Comissão Europeia (CE) para o produto interno bruto (PIB) do primeiro trimestre em Portugal, uma queda de 2,1%, é a pior de toda a União Europeia (UE), de acordo com as previsões hoje divulgadas.

Segundo as previsões intercalares de inverno, no primeiro trimestre deste ano o PIB português deverá recuar 2,1%, mais do que em qualquer país da UE, sendo que Grécia, Chipre, Malta e Luxemburgo não têm dados trimestrais disponíveis.

À queda de 2,1% no primeiro trimestre deverão seguir-se subidas do PIB de 1,8%, 4,1% e 0,8% no segundo, terceiro e quarto trimestres, respetivamente.