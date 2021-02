UE/Previsões

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, atribuiu hoje a revisão em baixa da recuperação económica em Portugal este ano sobretudo à dependência do país relativamente ao turismo externo, fortemente afetado pela pandemia da covid-19.

Na conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de inverno, Gentiloni, questionado sobre a revisão em baixa do ritmo de recuperação da economia portuguesa - Bruxelas prevê agora uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 de 4,1%, quando em novembro antecipava 5,4% -, notou que as previsões são menos otimistas para "a maioria dos Estados-membros", mas admitiu que Portugal é particularmente afetado pela persistência da pandemia e as restrições associadas.

"Portugal é substancialmente afetado por um dos setores em maiores dificuldades, que é não só o turismo em geral, mas em particular o turismo externo. E o turismo externo por si só representa 8% do PIB em Portugal, pelo que é fácil imaginar o quanto [o país] é afetado pela pandemia", observou o comissário italiano.