Etiópia

As forças federais etíopes realizaram em novembro bombardeamentos aparentemente indiscriminados de áreas urbanas no estado de Tigray, atingindo casas, hospitais, escolas e mercados em violação das leis da guerra, acusa hoje a Human Rights Watch (HRW).

Na capital do estado etíope no norte do país, Mekele, e em outras duas das maiores cidades da região, Humera e Shire, estes "ataques indiscriminados" mataram, pelo menos, 83 pessoas, incluindo crianças, e feriram mais de 300, segundo a organização de defesa dos direitos humanos, num comunicado divulgado hoje a partir da capital do Quénia.

"No início da guerra, as forças federais etíopes dispararam artilharia contra as áreas urbanas de Tigray, de uma forma aparentemente indiscriminada que não teria como causar vítimas civis e danos materiais", afirmou Laetitia Bader, diretora da Human Rights Watch para a região do Corno de África, citada no comunicado.