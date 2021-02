UE/Previsões

A Comissão Europeia espera que o verão de 2021 seja melhor para o turismo europeu do que 2020, mas não prevê uma recuperação total do setor para níveis pré-pandemia este ano, após Portugal ser dos mais impactados.

"Pelo lado positivo, a forte procura reprimida, bem como as elevadas poupanças são suscetíveis de conduzir a uma estação de verão mais forte do que em 2020", estima o executivo comunitário, nas previsões macroeconómicas intercalares de inverno para este ano, hoje divulgadas.

Ainda assim, "dada a incerteza do planeamento e o possível desejo de evitar multidões, [...] isto irá provavelmente resultar em mais viagens espontâneas no país de origem ou para destinos alcançáveis por carro", acrescenta o executivo comunitário, prevendo uma "recuperação relativamente mais vigorosa" no turismo costeiro e rural.