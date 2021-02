Covid-19

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) considerou hoje que a distribuição de vacinas e o alívio da dívida são os dois principais fatores para a recuperação em África, que enfrenta uma crise económica e sanitária.

"Há luz ao fundo do túnel, acontece que o túnel é muito comprido, mas ainda assim estou muito confiante que as economias africanas vão recuperar nos próximos dois anos, sendo certo que o ritmo da recuperação vai depender de África ter um número de vacinas suficiente para a sua população e de haver um perdão de dívida significativo por parte dos credores bilaterais e oficiais", disse Akinwumi Adesina.

Falando numa sessão organizada pela revista 'African Leadership' sobre o Prémio Africano do Ano, Adesina salientou que enquanto houver uma parte do mundo infetada com o novo coronavírus, ninguém estará a salvo e lembrou que "África não tem os biliões de dólares que os países desenvolvidos usaram para estimular a economia".