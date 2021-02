Actualidade

O volume de negócios nos serviços contraiu 15,3% em 2020, após um crescimento de 2,8% em 2019, principalmente por causa dos setores do alojamento e restauração e dos transportes, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A descida homóloga de 12,8% em dezembro, face à queda de 15,2% em novembro, do índice de volume de negócios nos serviços, não impediu que, no conjunto do ano 2020, o mesmo índice contraísse 15,3% face ao ano anterior.

Somando o quarto trimestre de 2020, o volume de negócios nos serviços diminuiu 13,3% em termos homólogos, apresentando também uma melhoria ligeira, de 0,7 pp, face ao trimestre anterior.