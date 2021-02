Covid-19

O ministro da Administração Interna disse hoje que a vacinação aos bombeiros voluntários, sapadores e municipais contra a covid-19 vai permitir dar mais confiança na ajuda pré-hospitalar e no socorro às populações, durante o período de pandemia.

"Iniciamos hoje um processo que nesta primeira fase permitirá vacinar cerca de 15 mil bombeiros nas próximas semanas. Esse é um objetivo que, em articulação com as estruturas do país, nos ACES [Agrupamentos de Centros de Saúde], do Minho ao Algarve, nos permitirá dar mais confiança [...] na ajuda pré-hospitalar [...] e no apoio a todas aquelas que são as necessidades de socorro das populações", disse Eduardo Cabrita.

O governante falava no arranque do programa de vacinação dos bombeiros no Centro de Saúde da Damaia, na Amadora, no distrito de Lisboa.