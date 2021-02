Covid-19

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou hoje "no mínimo prematuro" começar a discutir o adiamento das eleições autárquicas no outono devido à crise pandémica.

"É, no mínimo, prematuro estar a suscitar esta questão agora", afirmou Jerónimo de Sousa, à margem de uma conferência de imprensa sobre o ensino à distância, na sede do partido, em Lisboa.