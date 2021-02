Actualidade

O banco alemão Commerzbank, parcialmente nacionalizado, revelou hoje que vai despedir 10.000 trabalhadores até 2024, dos quais 80% até ao final de 2023, e que espera regressar ao lucro operacional no final deste ano.

O Commerzbank referiu ainda, em comunicado, que contabilizou um prejuízo de quase 2.900 milhões de euros, devido às provisões e aos custos da reestruturação, que compara com o lucro de 585 milhões de euros em 2019.

No quarto trimestre do ano passado, o banco apresentou um prejuízo de 2.702 milhões de euros, quando no período homólogo do ano anterior tinha contabilizado um prejuízo de 97 milhões de euros.